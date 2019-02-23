Boluspor - Adanaspor: 0-1

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Serdar Diyadin (xx), Cem Özbay (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxxx)- Ümit (xx), Burak (x)(Dk.46 Dimov x), Hayrullah (xx), Fink (xx), İshak (xx), Sebaihi (x)(Dk.46 Batuhan x), Akabueze (xx), Mustafa Durak (xx), Guido Koçer (xxx), Vukadinovic (xx)(Dk.71 Burak xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Veli (xx), Onur (xx), Özkan (xx), Digao (xx), Kenan (x), Hakan Barış (xx), Bogayoko (xx)(Dk.72 Furkan x), Bumba (xx)(Dk.83 Feczesin), Gökhan Sazdağı (x), Kone (x)(Dk.64 Ahmet xx)

GOL: Dk. 90+2 Hakan Barış(Adanaspor)

SARI KARTLAR: Guido Koçer, Burak, Mustafa (Boluspor), Digao (Adanaspor)



Spor Toto 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

30'uncu dakikada ceza sahası içine atılan derinlemesine pasta topla buluşan Bogayoko'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda kaleci Gökhan topu uzaklaştırdı.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında açılan havadan ortayla Bumba ceza sahası içinde topla buluştu. Bumba topu kontrol ederek yaptığı vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

63'üncü dakikada savunmanın arkasına havadan atılan pasta topla buluşan Kone'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

67'nci dakikada Guido Koçer'in pasında topla buluşan Vukadinovic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

90+2'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Barış savunmayı çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hakan'ın kaleciyi geçerek yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.



(FOTOĞRAFLI)