Boks gecesine Trabzonlu boksörler damga vurdu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Ukrayna ile Gürcistanlı boksörlerin katılımıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlık amacıyla Trabzon'da düzenlenen boks gecesinde oynanan 10 maçın tamamından Trabzonlu boksörler galip ayrıldı.

Trabzonlu boksörler, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda saat 18:30'da başlayan boks gecesinde Gürcistan ve Ukrayna karması ile karşı karşıya geldi. 3'er raunttan oluşan müsabakalar sonucunda 46 kiloda Abdullah Karpuz, Giorgi Sırbiladze'yi, 57 kiloda Görkem Karslıoğlu, Nika Gabrichidze'yi, 62 kiloda Bilge Kaan, Kanlı Gibi Beridze'yi, +91 kiloda Eray Bektaş, Luca Machutadze'yi, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu, Mariana Maksymıv'i, 60 kiloda Ömer Koç, Dato Şervaşidze'yi, 75 kiloda Birol Aygün, Mirza Mikeladze'yi, +91 kiloda Mücahit İlyas, Nikita Sarychev'i, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, Anastasia Shpaniuk'u ve 64 kiloda Gürcistan asıllı Saba Lomidze, Dato Gorgiladze'yi mağlup etmeyi başardı. Müsabakaların ardından sporcular madalya ve kupalarla ödüllendirildi.

CAHİT SÜME: "HAYALİMİZ TRABZON'A OLİMPİYAT MADALYASI GETİRMEK"

Boks Milli Takımlar ve aynı zamanda Trabzonspor ile Büyükşehir Belediyespor antrenörü Cahit Süme, amaçlarının Trabzon'dan milli olmuş, Avrupa ve dünya boks şampiyonlarında madalyalar kazanmış sporcuları Trabzon'da kendi seyircileriyle buluşturmak olduğunu belirterek, "Bunun yanında Avrupa ve dünya şampiyonlarına hazırlanmayı hedefliyoruz. 15-27 Kasım tarihleri arasında Hindistan'da dünya şampiyonası var. Busenaz Sürmeneli de burada 75 kiloda mücadele edecek. Ukrayna ve Gürcistan'dan sporcuları davet ederek böyle bir boks gecesi düzenledik. Onun için de iyi bir hazırlık oldu. Trabzon'u boks anlamında ileriye taşımak istiyoruz. Olimpiyata giden sporcu var ama Trabzon'da olimpiyat madalyası eksik. Bütün hayallerimiz olimpiyat şehri denen Trabzon'a olimpiyat madalyası getirmek. Bunun için hem biz hem de sporcularımız her şeyi yapıyor. İnşallah emeklerimiz boşa çıkmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müsabakalardan görüntüler

-Cahit Süme'nin açıklamaları

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