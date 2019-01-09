Bodrumspor yenişemedi

Mehmet Can MERAL / BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Lara Topkapı Sahası'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekipte tüm oyuncular forma şansı bulurken, karşılaşmanın ilk devresini Batuhan ve Özcan'ın golleriyle Bağcılar 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hüseyin Kala ve Emre Işık'ın golleriyle beraberliği yakalayan Bodrum, girdiği birçok pozisyonu gole çeviremeyince karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamladı.

Bodrumspor, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

