Bodrumspor'un rakibi Samsunspor

BODRUM, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayrampaşa engelini 2-0'lık skorla aşıp tırmanışını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın şampiyonluk adaylarından Samsunspor'u misafir edecek. İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Samsunspor'u yenecek güçte olduklarını belirterek oyuncularına güvendiğini söyledi. Grupta 7 haftada 5 galibiyet, 2 yenilgi alan Play-Off hattındaki Bodrumspor'un 15, 2. basamakta yer alan Samsunspor'un ise 16 puanı bulunuyor.