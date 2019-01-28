Bodrumspor umutlandı

BODRUM, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve Play-Off potasından uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ankara Demirspor'u evinde 5-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a elenen yeşil-beyazlılar, Ankara Demirspor galibiyetiyle rahat nefes aldı. Teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın yeniden moral kazandığını belirterek, "Artık seriye bağlamalıyız. Play-Off hattıyla aramızda 7 puan fark var. Artık puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu.