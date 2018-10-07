Bodrumspor telafi etti

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu mağlubiyetiyle yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yenerek tekrar yükselişe geçti.

Geriye düşmesine rağmen maçı çevirip son 5 haftada 4'üncü galibiyetini alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Engin İpekoğlu önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Yarışta olacaklarını ifade eden İpekoğlu, "Takımımız pes etmedi. Kritik 3 puanı cebimize koyduk. Seri yakalayıp taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.