Bodrumspor telafi etti

BODRUM, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu mağlubiyetiyle yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yenerek tekrar yükselişe geçti.  Geriye düşmesine rağmen maçı çevirip...

Bodrumspor telafi etti

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu mağlubiyetiyle yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yenerek tekrar yükselişe geçti. 
Geriye düşmesine rağmen maçı çevirip son 5 haftada 4'üncü galibiyetini alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Engin İpekoğlu önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Yarışta olacaklarını ifade eden İpekoğlu, "Takımımız pes etmedi. Kritik 3 puanı cebimize koyduk. Seri yakalayıp taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi. 

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