Bodrumspor kupada

Yeni Malatya'ya rakip

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zorlu ikinci yarı öncesi Antalya kampını noktalayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı müsabaka 16.30'da başlayacak. Teknik Direktör Engin İpekoğlu zorlu bir sınavın kendilerini beklediğini belirterek, "Kupada daha önce Sivasspor ve Ankaragücü gibi iki Süper Lig ekibini eledik. Malatya'da en iyi şekilde mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki evimize avantajlı bir skorla döneriz" dedi.



