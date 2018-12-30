Mehmet Can MERAL / BODRUM, () -
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarı öncesi ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Gümbet Tesisleri'nde 26 Aralık'tan bu yana teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan Bodrum temsilcisi, 2 gün yeni yıl izni yaptıktan sonra 2 Ocak'ta toplanacak. Yeşil-beyazlılar, 4 Ocak'ta Antalya'ya kampa gidecek.
(FOTOĞRAFLI)
Bodrumspor izne çıktı
Mehmet Can MERAL / BODRUM, () - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarı öncesi ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Gümbet Tesisleri'nde 26 Aralık'tan bu yana teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde...
Mehmet Can MERAL / BODRUM, () -
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