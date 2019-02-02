BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 5-0 yenerek umutlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan İneölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Hamit Basık'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak.
Teknik direktör Engin İpekoğlu, İnegölspor deplasmanlarının zorlu geçtiğini belirterek, "Ankara Demirspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi adına mutlaka İnegöl'den 3 punla dönmeliyiz. Kazanacak gücümüz var, takımıma sonuna kadar inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Bodrumspor İnegöl'de seri peşinde
BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 5-0 yenerek umutlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan İneölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Hamit Basık'ın yöneteceği maç...
BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 5-0 yenerek umutlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın orta sıralarda yer alan İneölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Hamit Basık'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak.