Bodrumspor gaza bastı

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor'u evinde 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bayrampaşa deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle dönerek zirve yarışında söz sahibi oldu.

Bu sezon 7 maçta 5'inci galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar 15 puana yükselerek, lider Sarıyer'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Engin İpekoğlu, zorlu İstanbul deplasmanından önemli bir galibiyet çıkardıklarını belirterek, "İstikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdüreceğiz. Futbolcularımı kutluyorum. Serimiz sürecek" dedi