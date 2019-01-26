Bodrumspor galibiyet arıyor

BODRUM, ()
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Eyüpspor deplasmanından golsüz berabere dönen, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybedip elenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Anakara Demirspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda Ozan Bileyci'nin yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Ligde 29 puanla 7. basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Engin İpekoğlu, taraftarın desteği ile düşme hattındaki Ankara Demirspor'u yeneceklerini belirtti.