Bodrumspor'dan gövde gösterisi

BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turunda Niğde Anadolu'yu deplasmanda 4-0 yenerek eleyip grupta bu hafta konuk olacağı rakibine göz dağı verdi. Niğde karşısına kupada dün oynanan mücadeleyi yine deplasmanda farklı kazanmanın psikolojik üstünlüğüyle çıkacak yeşil-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) onayıyla Pazar günü saat 15.30'da başlaması planlanan maçı aynı gün saat 14.00'e aldırdı.