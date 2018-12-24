BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ilk yolcu Medeni Bingöl oldu. Geçen sezon başında Van Büyükşehir Belediyespor'dan gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 1.5 yıldır forma giyen oyuncumuz Medeni Bingöl ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kendisine Bodrumsporumuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Yeşil-beyazlı formayı 2'nci Lig'de 35 kez giyen Medeni toplam 2 bin 487 dakika sahada kaldı.