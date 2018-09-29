Bodrumspor bir kez daha Niğde'de

BODRUM, () -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında hafta içinde deplasmanda yendiği Niğde Futbol'la bu kez lig sınavında kozlarını paylaşacak. Niğde 5 Şubat Stadı'nda Ferhan Kestanlıoğlu'nun yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, lig maçının kupadan farklı geçeceğini söyledi.

İpekoğlu, "Hafta içinde rakibimizi farklı yenerek tur atladık. Ancak kupa ve lig maçları birbirine benzemez. Aldığımız 4-0'lık galibiyet bizi rehavete sokamaz. Futbolcularım en iyi şekilde mça hazırlandı. İnanıyorum bir kez daha Niğde Stadı'nda mutlu ayrılacağız" yorumunu yaptı.