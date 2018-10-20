Bodrumspor Ankara'da terleyecek

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor'a evinde 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı'nda Aktay Taş'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Yeşil-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Samsunspor yenilgisini kazanarak telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor bu maç öncesi 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Keçiörengücü ise 12 puanla 9. sırada.