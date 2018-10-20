Bodrumspor Ankara'da terleyecek

  BODRUM, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor'a evinde 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı'nda Aktay Taş'ın yöneteceği...

Bodrumspor Ankara'da terleyecek

 

BODRUM, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor'a evinde 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı'nda Aktay Taş'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Yeşil-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Samsunspor yenilgisini kazanarak telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor bu maç öncesi 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Keçiörengücü ise 12 puanla 9. sırada. 

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