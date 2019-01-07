Mehmet Can MERAL / BODRUM () - Muğla Bodrum'da 9 yelken kulübünün katılımıyla gerçekleşen Bodrum Kış Trofesi sona erdi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde 4-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Bodrum Kış Trofesi'ne 2'si Rusya'dan olmak üzere toplam 9 yelken kulübü katıldı. Galatasaray, Tekirdağ, Bodrumspor, Era, Yalıkavak, Bodrum Modalılar, Hekimköy ile Rusya'dan Vodnik ve Drozba yelken kulüplerinin katıldığı trofe, İçmeler açıklarında gerçekleşti.

Yarışlar sonucunda optimist sınıfında birinci Vodnik Yelken Kulübü'nden Artem Maximkin olurken, optimist junior kategorisinde birinci Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ali Poyraz Özdemir, laser kategorisinde Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Kemal Ege Özgün, laser junior kategorisinde ise yine Bodrumspor'dan Ataberk Erbektaş oldu. Yarışlar boyunca Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşurken, yarışın son gününde yağmur sırasında açan güneşle birlikte çıkan gökkuşağı ise ortaya seyri hoş bir manzara çıkardı.

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