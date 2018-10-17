Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Samsunspor: 0-2

BODRUM, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Barkın Güdü (xx), Cankut Gönenç (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (x) - Özgür Yılmaz (xx), Emre Balak (x) (Dk. 23 Muhammet x), Erkan (x), Cem (xx), Emre Şahin (x), Özgür İleri (x), Gökhan (x) (Dk. 45 Medeni x), İzzet (xx), Harun (x) (Dk. 56 Göksu x), Şaban (xx)

SAMSUNSPOR: Ahmet (xxx) - Savaş (xx), Oğuz (xxx), Ramazan (xx), Kubilay (xx) (Dk. 68 İrfan xx), Nuri (xxx), Erhan (xxx), İshak (xx), Samet (xxx) (Dk. 89 Şahin), Erkam (xxx), Bahattin (xx)

GOLLER: Dk. 10 Oğuz, Dk. 50 Samet (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ramazan (Samsunspor), Medeni, Özgür İleri (Bodrumspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetle tekrar tırmanışa geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'a mağlup olarak fren yaptı: 0-2. Konuk takım henüz 10. dakikada Oğuz'un golüyle öne geçerken, ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devreye de hızlı başlayan Samsunspor 50'de Samet'le farkı 2'ye çıkarıp rahatladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve 3 puan Karadeniz temsilcisinin oldu. Bu sonuçla Bodrumspor 15 puanda kaldı, Samsunspor ise 19 puana yükselerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.