Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut'a hazır

Yaşar ANTER / BODRUM, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen Belediyespor'a 2-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, pazar günü evinde karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor'u mağlup ederek rahatlamak istiyor.

Menemen maçından önce 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve taraftarını umutlandıran yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Muhammet Aran ve Medeni dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Tarık Daşgün, evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini söyledi.

Grupta şu an düşme hattında yer alan Bodrumspor, rakipleri Bucaspor ve Tuzlaspor'la birlikte 31 puan topladı.