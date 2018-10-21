Boccia Milli Takımı, Tekerlekli Sandalye Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'na hazır

İSTANBUL,()

Boccia Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası başlıyor.

İtalya'nın Olbia kentinde 21-27 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Boccia Spor Federasyonu (BISFed) tarafından düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'na Türkiye, 10'u milli sporcu, 6'sı teknik ve idari kadro, 10'u refakatçi olmak üzere 26 kişilik kafile ile katılacak.

Milli Takım kafile listesinde yer alan isimler şöyle;

Kafile Başkanı: Selim Özen

Antrenörler: Şebnem Sezer, Levent Savaş, Mine Akkaynak, Gülşah Ürel

Fizyoterapist: Aynur Çiçek

Sporcu Kadrosu ve Kategoriler:

BC1: Gökhan Şahbaz, Vedat Dinç

BC2: Mustafa Özkan, Hasan Çakır

BC3: Mustafa Çetin, Öner Bozbıyık, Ersoy Turp

BC4: Yahya Gürbüzer, Çağatay Çakır, Mehmet Gülseroğlu