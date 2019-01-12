Beymelek'ten 4 transfer

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Beymelek Belediyespor ara transferde 4 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Beymelek Belediyespor 13 takımın mücadele ettiği Antalya Süper Amatör'de ilk yarıda oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi alarak 12. sırada tamamladı. Rakip kalelere sadece 13 gol atabilen Beymelek, kalesinde 27 gol gördü. Beymelek Belediyespor sahasında ise galibiyet alamadı.

İkinci yarıda kötü rüya görmek istemeyen Beymelek, Korkuteli Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Ali Kayhan, sol bek Arat Kalender, BAL Ligi'nde mücadele eden Gaziosmanpaşaspor'dan önlibero Serkan Kartal Altın ve Sakarya Sapancaspor'dan sol bek Mesut Kandemir'i kadrosuna kattı.

Beymelek Belediyespor Başkanı Ömer Karakehya, "İlk yarıda en büyük sorunumuz kolay gol yememizdi. Çok kolay goller yedik ve maçları kaybettik. Defansa ve kanatlara 4 yeni oyuncu transfer ettik. Yeni aramıza katılan 4 arkadaşımız direkt oynayacak. Kolay gol yeme ve zor gol atma sorunumuzu çözeceklerine inanıyorum. Beymelek Belediyespor olarak ilk hedefimiz Antalya Süper Amatör'de kalıcı olmak" dedi.

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