Beymelek sahasında yine kazanamadı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Beymelek Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Özgür Kaya, Ahmet Maden, Mustafa Akpınar hakem üçlüsü yönetti. Maç, Beymelek'in vuruşuyla başladı. Maçın 3. dakikasında Beymelek'ten Özgür, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı. 44. dakikada Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor atağında Samet, attığı şutla takımın 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya atak başlayan taraf Beymelek Belediyespor oldu. Maçın 65. dakikasında kornerden gelen topa kafayı vuran İbrahim Turan durumu 1-1 yapan golü attı. Maçın 75. dakikasında Beymelek'ten Mustafa'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 76. dakikasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor'dan Cenk net golü kaçırdı. Maçın 87. dakikasında Beymelek'ten Özgür net golü kaçırdı. Maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Beymelek Belediyespor puanını 7'ye çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ise 3 puanda kaldı.

Maçta Beymelek Belediyespor'dan İbrahim Oğuz, Süha Can, Mustafa, Özgür, Emre; Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor'dan Okan ve Umut can sarı kart gören futbolcular oldu.

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