Beymelek deplasmanda kazandı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA Süper Amatör'de Beymelek Belediyespor deplasmanda Antalya Halspor'u 1-0 yendi.

Antalya Süper Amatör'de Antalya Halspor ile Beymelek Belediyespor maçı Zeytinköy 4 nolu sahada oynandı. Maçı Samet Yaşar Koç, Alpaslan Karataş, Hüseyin Altınok hakem üçlüsü yönetti. Maçın ilk 10 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın 14. dakikasında uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Beymelek'ten Ege attığı şutla takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 30. dakikada Beymelek'ten Mehmet Canyurt'un şutu auta gitti. Maçın 40. dakikasında Beymelek'ten Ege, kendisine yapılan sert faul sonrası yaptığı itirazda direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı 1-0 Beymelek Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda sahada 10 kişi oynayan Beymelek Beymelekspor, ilk yarıda attığı golle yakaladığı avantajını korudu. Antalya Halspor yaptığı ataklarda gol atmayı başaramadı. Maç Beymelek Beymelekspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Beymelek Beymelekspor aldığı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Antalya Halspor ise 4 puanda kaldı.

Maçta Beymelek Beymelekspor'dan Canyurt, İbrahim Turan, İbrahim Oğuz, Özgür ve Berk ile Antalya Halspor'dan Mehmet sarı kart gören futbolcu oldu.

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