Beşiktaşlı Teknik Direktör Sergen Yalçın Gözyaşlarına Boğuldu

Haftalardır beklenen şampiyonluk nihayetinde bugün sonuca ulaştı. 3 büyük takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karşısındaki rakiplerle bugün kozlarını paylaştı. Uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş bugün de yerine kimseye kaptırmayarak şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takım Göztepe'ye karşı aldığı galibiyet ile adını bir kere daha tarihe yazdırdı. Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi; ve böylece Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş'ın teknik adamı Sergen Yalçın, Siyah Beyazlılar'da hem oyuncu hemde teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Yalçın, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'de bu sezon şampiyon Beşiktaş oldu. Beşiktaşlılar, deplasmanda Göztepe'yi mağlup etti. 16. kez gelen şampiyonluğun ardından Ahmet Nur Çebi, "Konuşacak halim yok, çok mutluyum. Pandemi, 40 maç, kupa, hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen Hoca, teknik kadronun emekleriyle burada böyle şampiyon olduk. Bu bir başlangıç. Alıştık artık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın tarihine geçen teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası gözyaşlarını tutamayarak hıçkırıklara boğuldu. Beşiktaşlı Sergen Yalçın, duygularını anlatması istenirken, "Hayırlı olsun" demekle yetindi.

Siyah-Beyazlı takımın hocası Sergen Yalçın, maç biter bitmez takım kulübesine gitti ve burada gözyaşlarına boğuldu. teknik direktör Sergen Yalçın, futbolculuğunda takımını şampiyonluğa ulaştırdığı gibi, şimdi de teknik direktör olarak bağışladığı kariyerinde Beşiktaş'ı bir kez daha şampiyonluğa taşıdı. Yalçın başarısının karşısında mutluluğunu gözyaşları ile ifade etti. siyah-beyazlı takımın teknik adamı ilk kez şampiyon oldu, sevinç gözyaşları yağmur oldu. Siyah-beyazlı takım Göztepe'ye karşı aldığı galibiyet ile adını bir kere daha tarihe yazdırdı. Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyon oldu.

"Hayırlı Olsun"

Sergen Yalçın'ın yanına giden muhabirler, Yalçın'a duygu ve düşüncelerini sordu. Yalçın, "Hayırlı olsun" demekle yetindi. Genç teknik adam futbolcularıyla şampiyonluğu doyasıya kutladı.