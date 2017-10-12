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Beşiktaşlı Medel kadro dışı

Siyah beyazlı ekipden çok konuşulacak karar. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maç kadrosu belli oldu. Buna göre sakat Orkan Çınar ve Medel kadroda kendine yer bulamadı.

12 Ekim 2017 Perşembe 20:22
Beşiktaşlı Medel kadro dışı

Siyah beyazlı ekipden çok konuşulacak karar. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maç kadrosu belli oldu. Buna göre sakat Orkan Çınar ve Medel kadroda kendine yer bulamadı. 

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Gary Medel kadroda kendine yer bulamadı. Oynamadığı için mutsuz olduğu bilinen Medel'in bu kadro dışı oldukça üzecek.

Sakat mı?

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında oynayamayacak Medel'in Salı günü Monaco maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. ikinci kötü haber Orkan Çınar'dan sonra bir sakatlık belası daha mı siyah beyazlı ekibi buldu bilmiyoruz. Ancak karar Şenol Güneş'in olduğu biliniyor. 

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