Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı

Beşiktaş   42. haftanın sonunda şampiyon oldu. Siyah Beyazlı takımının yıldız futbolcusu Cenk Tosun değerlendirmelerde bulundu. Açıklaması ile diğer takımların taraftarlarını kızdırdı.

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı

Uzun süredir beklenen şampiyonluk haftası bugün sonlandı. 3 büyük takım,  Galatasaray, Fenerbahçe,  Beşiktaş  karşısındaki rakiplerle bugün kozlarını paylaştı. Uzun süredir  Lider konumda olan  Beşiktaş bugün de yerine kimseye kaptırmayarak   42. haftanın sonunda şampiyon oldu. Siyah-beyazlı kulübün,  Göztepe'ye karşı aldığı galibiyet ile  şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takım 42. haftada, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek  Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.  Beşiktaş'ın teknik  direktörü Sergen Yalçın,   Beşiktaş Kulübü tarihi boyunca hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu.  Teknik direktör Sergen Yalçın,   maç sonrasında duygularına hakim olamadı.   Süper Lig'in  bu sezon şampiyonu  siyah-beyazlı  takım oldu,  16 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Süper Lig'in 42. haftasında siyah-beyazlı takım , deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon olurken  Vida ve Ghezzal atarken, Göztepe'nin tek golü Alpaslan'dan geldi.

Siyah Beyazlı takımının yıldız futbolcusu Cenk Tosun yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle  sezonu erken kapatmak  zorunda kaldı. Yıldız futbolcu Cenk Tosun  maçın ardından yapmış olduğu açıklama ile, diğer takımların taraftarları kızdırdı.  Beşiktaşlı Cenk Tosun ‘’Daha önce bitirebilirdik, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle daha güzel oluyormuş. Türkiye'nin en büyüğü biziz"

Maç sonrasında Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun  bazı değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Tosun'un  diğer takım taraftarlarına kızdıran açıklama şu şekilde;

"Aboubakar çok fenaydı. 1-1 olunca odasına gitti, 2-1 olunca geri geldi. 'Nerdesin?' dedim, 'Duamı ettim geldim'. Daha önce bitirebilirdik, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle daha güzel oluyormuş. Türkiye'nin en büyüğü biziz"

Devre arasında kiralık geldi

Devre arasında İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak  siyah-beyazlı takıma transfer olan ve sağ dizinden ameliyat olduğu için sezonu erken  kapatan Cenk Tosun, Beşiktaş ile çıktığı 4 maçta, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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