Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı

Uzun süredir beklenen şampiyonluk haftası bugün sonlandı. 3 büyük takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş karşısındaki rakiplerle bugün kozlarını paylaştı. Uzun süredir Lider konumda olan Beşiktaş bugün de yerine kimseye kaptırmayarak 42. haftanın sonunda şampiyon oldu. Siyah-beyazlı kulübün, Göztepe'ye karşı aldığı galibiyet ile şampiyon oldu. Siyah-beyazlı takım 42. haftada, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş Kulübü tarihi boyunca hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında duygularına hakim olamadı. Süper Lig'in bu sezon şampiyonu siyah-beyazlı takım oldu, 16 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Süper Lig'in 42. haftasında siyah-beyazlı takım , deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon olurken Vida ve Ghezzal atarken, Göztepe'nin tek golü Alpaslan'dan geldi.

Siyah Beyazlı takımının yıldız futbolcusu Cenk Tosun yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu Cenk Tosun maçın ardından yapmış olduğu açıklama ile, diğer takımların taraftarları kızdırdı. Beşiktaşlı Cenk Tosun ‘’Daha önce bitirebilirdik, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle daha güzel oluyormuş. Türkiye'nin en büyüğü biziz"

Maç sonrasında Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun bazı değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Tosun'un diğer takım taraftarlarına kızdıran açıklama şu şekilde;

"Aboubakar çok fenaydı. 1-1 olunca odasına gitti, 2-1 olunca geri geldi. 'Nerdesin?' dedim, 'Duamı ettim geldim'. Daha önce bitirebilirdik, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle daha güzel oluyormuş. Türkiye'nin en büyüğü biziz"

Devre arasında kiralık geldi

Devre arasında İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak siyah-beyazlı takıma transfer olan ve sağ dizinden ameliyat olduğu için sezonu erken kapatan Cenk Tosun, Beşiktaş ile çıktığı 4 maçta, 3 gol ve 1 asist kaydetti.