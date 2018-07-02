Beşiktaş’ın Denizbank ve Ziraat ile kredi anlaşmasından vazgeçildi

İstanbul, 2 Temmuz () – Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketin Denizbank A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yaptığı kredi sözleşmesinden vazgeçildiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“5.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Söz konusu kredi kullanım kararından vazgeçildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”