Beşiktaş zirvede, Fener ve Cimbom takipte!

Süper Lig'de dün oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçı gol düellosuna sahne oldu. Maçta ilk golü 42'nci dakikada bulan Beşiktaş, 52'de Deniz Türüç'ün golüne engel olamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Welinton'un (68) ayağıdan gelen golle öne geçen Beşiktaş, 76'da eski oyuncusu Demba Ba'ya engel olamadı ve skor 2-2 oldu. Karşılaşmada son sözü 84'te söyleyen Josef De Souza takımına 3 puanı getiren golü attı. Bu sonucun ardından maç eksiği kalmayan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti. Siyah-beyazlıların en yakın iki rakibi olan Fenerbahçe ve Galatasaray ise 58 puanda kaldı.

Galatasaray, Kayserispor'u gözüne kestirdi!

Ligde bu hafta oynanacak maçlarda galibiyet almak isteyen iki takım, Beşiktaş ile aradaki puan farkının açılmasına engel olmak istiyor. Süper Lig'in kritik maçında bu akşam saat 19.00'da Kayserispor deplasmanına çıkacak Galatasaray, 3 puana kilitlendi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak, maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son iki maçta bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, bu kötü gidişe dur demek ve Beşiktaş ile arasındaki farkı eritmek istiyor. Cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in kadroda yer alabileceği ancak Ryan Donk ve Emre Taşdemir'in sahaya çıkamayacağı belirtildi.

Beş eksiği bulunan Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet!

Süper Lig'de ezelli rakibi gibi 58 puanda bulunan Fenerbahçe, yarın sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'nden 3 puan koparmak istiyor. Ligde oynadığı son 3 maçta yenilgi almayan Fenerbahçe, yarın (pazar) saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Abdulkadir Bitigen'in orta hakem olacağı maç, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

Kötü gidişata engel olamayan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın hafta içi takımdan ayrıldığı Gençlerbirliği, 21 puanla ligin dibine demirledi. Ligde kendi evinde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilen sarı-lacivertliler bu maça kesin galibiyet gözüyle bakıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mesut Özil, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile kart cezası bulunan Enner Valencia bu maçta forma giyemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 15:00