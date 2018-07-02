Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Holosko ve Vittek'ten Beşiktaş'a ziyaret

Ali DANAŞ - SAMORİN,()

Yeni sezona Slovakya'nın Samorin bölgesinde hazırlanan Beşiktaş, akşam idmanı ile çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Dün akşam kampa katılan Gary Medel idmanda yer alırken İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Adriano da akşam saatlerinde kamp oteline ulaştı. Brezilyalı oyuncunun yarınki idmanlarda yer alacağı bildirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla çalışılan istasyon hareketleri ile devam etti. İkinci bölümde taktik çalışma yapan futbolcular kare alan içinde uzun pas ve top kapma idmanı yaptı. Antrenmanının bu bölümünde Lens uzun pas atmak isterken topu önündeki yardımcı antrenör Miguel'e çarptırınca İspanyol antrenör uzun bir süre yerde sakatlık geçirdi ve sonrasında idmanı saha kenarından izlemek zorunda kaldı. Antrenman, taktik istasyon çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş idmanlarının dikkat çeken ismi ise Vagner Love oldu. Brezilyalı oyuncunun idmanlara genelde 15-20 dakika önce çıkarak bireysel güçlenme çalışması yapması dikkatlerden kaçmadı.

HOLOSKO VE VITTEK'TEN BEŞİKTAŞ'A ZİYARET

Siyah beyazlıların antrenmanında iki sürpriz ziyaretçi vardı.

Beşiktaş'ta uzun süre oynayan ve futbol hayatına Slovakya'da devam eden Holosko ile Trabzonspor'un eski oyuncusu Vittek siyah beyazlıları ziyaret etti. Antrenmanı izleyen iki futbolcu çalışma sonunda teknik direktör Şenol Güneş ve eski takım arkadaşları ile bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

Beşiktaş, Samorin'deki hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vagner Love bireysel hazırlık

- Antrenman

- Gary Medel detay

- Miguel sakatlık

- Holosko ve Vittek detaylar