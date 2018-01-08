Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !

Beşiktaş, Demba Ba,Slimani ve Iheanacho gibi yıldızların bulunduğu transfer listesinde ilk sıraya ABD ligi MLS'de mücadele eden Orlando City'nin golcüsü Cyle Larin'i aldı.Geçtiğimiz günlerde Larin'le irtibata geçen siyah beyazlı yöneticilerin dün akşam mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un rekor bir ücretle Everton'a transfer olmasının ardından boşalan forvet hattı için arayışlar devam ediyor.Beşiktaş yeni golcüsünü ABD Ligi'nde buldu.

22 yaşındaki genç forvete teklifde bulunan Beşiktaş'ta transferde sona gelindi.Kanadalı golcü geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 12 gol 3 asistlik performans sergilemişti..