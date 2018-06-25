Beşiktaş Yarın Topbaşı Yapacak

Güven Yalçın ile görüşme var, imza yok

Ali DANAŞ - İSTANBUL /



Geçtiğimiz sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yarın yapacağı antrenman ile 2018-2019 sezonunu açacak.

Yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan futbolcular saat 19:00'da ilk çalışmasını yapacak. 30 Haziran'a kadar İstanbul'da idman yapacak olan Beşiktaş, bu tarihte yurt dışı ilk etap kampı için Slovakya'ya gidecek. Slovakya'da 9 gün kalacak olan siyah beyazlıların ikinci kampı ise Avusturya'da 11-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

20 Temmuz'dan itibaren hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Kara Kartallar, 26 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda ilk maçını oynayacak.



GÜVEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME VAR, İMZA YOK

Bu arada Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı iddia edilen Bayer Leverkusen U19 takımının 19 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın'ın Türkiye'ye Milli Takım için geldiği öğrenildi.

16 - 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek 2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek U19 Milli Takım kadrosunda yer alan Güven Yalçın, Riva'da Milli Takım kampına katılacak. Beşiktaş'ın Güven Yalçın ile ilgilendiği ve görüşmelere devam ettiği, ancak resmi sözleşmenin henüz imzalanmadığı siyah beyazlı kulüp tarafından verilen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 13:50