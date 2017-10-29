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Beşiktaş'ya yedek oyuncu krizi ! Oyuna girmek istemediler

Süper Lig'in 10.Haftası'nda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olan Beşiktaş zorlu deplasmandan Cenk Tosun ve Negredo'nun golleri ile 2-1 galip gelmeyi başardı.Beşiktaş , ligde 4 hafta aradan sonra yeniden 3 puanla tanıştı.

29 Ekim 2017 Pazar 01:00
Beşiktaş'ya yedek oyuncu krizi ! Oyuna girmek istemediler

Süper Lig'in 10.Haftası'nda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olan Beşiktaş 4 hafta aranın ardından yeniden 3 puan ile tanıştı.Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi bir giriş yapan ve grubunda lider olan Beşiktaş Süper Lig'de üst üste 4 maçta da galibiyet alamamıştı.Süper Lig'in 10.haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş zorlu deplasman golcüleir Negredo ve Cenk Tosun'un attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TA YEDEK OYUNCU KRİZİ

Deplasmandan 3 puan ile ayrılan Beşiktaş'ta ikinci yarı oynanırken ilginç bir olay yaşandı.Beşiktaş Teknik Direktörü oyuncu değişikliği için kenarda ısınan futbolculardan Lens ve Medel'i yanına çağardı.Fakat futbolcular oyuna girmek istemediklerini belirterek yavaş hareket ettiler.Bunun üzerine sinirlenen Şenol Güneş Talisca'nın yerine oyuna Necip Uysal'ı aldı.

OĞUZHAN'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ın ilk golün asistini yapan ama maç genelinde kötü iyi bir performans göstermeyen Oğuzhan Özyakup ikinci yarıda oyundan çıkarıldı.Şenol Güneş tarafından kenara çağrılan kaptan Oğuzhan , Şenol Güneş'in elini sıkmayarak şok bir tepki gösterdi.

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