Beşiktaş , Vagner Love için harekete geçti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan spor gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'un gol kralı Vagner Love için harekete geçtiği resmi olarak açıklandı. Başkan Hasan Çavuşoğlu ;"Fikret Orman, 'Vagner Love'ı devre arasında vermeyi düşünür müsünüz' diye sordu. 'Bizden daha çok sizin ihtiyacınız var.' ifadesini de kullandı.Cuma günü böyle bir konuşma geçti aramızda. Biz tabii ki Vagner'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var." diye konuştu.

Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'un gol kralı Vagner Love için harekete geçtiği resmi olarak açıklandı.