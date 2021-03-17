Beşiktaş uzatmada güldü, finale uzandı!

Süper Lig'de bir maç eksiği olmasına rağmen topladığı 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, Zirat Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi esiyor. Dün akşam oynanan maçta Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, finali görmek için sahaya çıktı. Aboubakar ve Vida'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen Beşiktaş, Deniz Türüç ve Gulian'ya engel olamayınca maç 2-2 sona erdi ve uzatmalara gitti. Uzatma bölümünün 102'nci dakikasında Cyle Larin'in ayağından bulduğu golle 3-2 öne geçen Beşiktaş, maçın bu skorla sona ermesiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı.

Sergen: "Antrenör olarak ilk kez kupa finaline çıkacağım"

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında yarı finale yakışan heyecanlı bir izlediklerini kaydeden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, iki takım oyuncularını da tebrik ettiğini söyledi. Aboubakar'ın ikinci yarı oyundan çıkmasıyla birlikte kontrolün Başakşehir'e geçtiğini kaydeden Yalçın, bu baskıdan kurtulamadıklarını ve sonucunda iki gol yediklerini belirtti. Maçın uzatma bölümünde güçlerini gösterdiklerini belirten Yalçın, Larin'in golüyle çok istedikleri finale çıktıklarını söyledi. Teknik direktörlük hayatında ilk kez bir kupa maçı oynayacağını aktaran Yalçın, 10 yıldır Türkiye Kupası'nı kazanamayan Beşiktaş'ın bu kupaya aç olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe maçı kritik, kötü takım değiller"

Süper Lig'de pazar günü şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi evlerinde ağırlayacaklarını kaydetti. Kupa finalini başka zaman düşüneceklerini aktaran Yalçın, artık tüm dikkatlerini yüzde 100 derbiye vereceklerini vurguladı. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu aktaran Sergen Yalçın, son maçta kötü sonuçlar alması Fenerbahçe'nin kötü bir takım olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Çok fazla maç oynayan futbolcularda bir yorgunluk oluştuğunu kaydeden Yalçın, artık final bölümüne girildiği için her takımın maçlara daha konsantre olacağını ve maçların zorlaşacağını söyledi. Henüz önlerinde 11-12 maç olduğunu hatırlatan Sergen, şu anki puan farkının avantaj oluşurmadığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:26