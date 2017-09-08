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Beşiktaş transferi resmen açıkladı.Ç.Rize'ye gitti !

Transfer dönemi bitmeden bombalar bir bir patlıyor .Rizespor, Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan İsveçli stoper Alexander Milosevic'i 1 yıllığına kiraladı.

08 Eylül 2017 Cuma 21:34
Beşiktaş transferi resmen açıkladı.Ç.Rize'ye gitti !

TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan İsveçli stoper Alexander Milosevic'i 1 yıllığına kiraladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanaspor'dan transfer edilen Mauricio Ramos'un Dinamo Batum ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığını ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından stoper arayışını hızlandırdıklarını belirtti.

Beşiktaş ile yapılan görüşmeler sonucunda Milosevic transferinde mutlu sona ulaştıklarını ifade eden Yardımcı,"Transferde seçici davranmak zorundayız. Hedeflerimiz doğrultusunda Milosevic önemli bir oyuncu. Kendisi ile bir yıllık kiralık anlaşma sağladık. Bu transferde Beşiktaş Kulübünün yapıcı tutumu etkili oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Stoper bölgemizdeki eksikliği Milosevic ile gidermiş olacağız." dedi.

Yardımcı, Milosevic'in takıma önemli katkı yapacak bir oyuncu olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz yıl Almanya'da Darmstadt 98 forması giydi. Önemli bir deneyime sahip. Kısa sürede takıma katılıp Süper Lig yolunda bize yarar sağlayacağına inanıyorum. Takımımıza önemli güç katacaktır." diye konuştu.

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