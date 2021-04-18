Beşiktaş Taraftarına Bir İyi Bir Kötü Haber Geldi

Süper Lig’de zirvede bulunan Beşiktaş, şampiyonluğa giden yolda emin adımlar atarak ilerliyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir rekabet yaşanırken, siyah- beyazlı takım uzun süredir liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'de yerine korumak isteyen Beşiktaş rakipleri ile karşılaşmalarının sıkı idmanlar ile hazırlanıyor. Ankaragücü karşılaşmasında, son dakikada penaltı golü ile sahadan beraberle kalan siyah-beyazlı takım, bu hafta içinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, takımlarına bu sene şampiyonluğu getirmeye niyetli gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Oğuzhan Özyakup’un durumları ise netlik kazandı. Bir süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyen Aboubakar’ın takımla birlikte çalışmalar yaptığı ve ağrısı olmazsa eğer Sivasspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Siyah-beyazlı takım ile Ankaragücü karşılaşmasında sakatlık yaşayan Oğuzhan Özyakup’un ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi, Özyakup'un Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Antremanlara Hemen Başlandı

Ankaragücü karşılaşmasında, son dakikada penaltı golü ile sahadan beraberlik ile ayrılan siyah-beyazlı takım, bu hafta içinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Milli takımdan yaşadığı sakatlıktan sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında yer alamayan Aboubakar da, yapılan antrenmanda tekrardan takım arkadaşları ile birlikte çalışma yaptı.. Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasında maçın ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Oğuzhan Özyakup ise idmana katılmadı. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlık verilerek yapılan idmanda, bir önceki maçta bulunan futbolcular rejenerasyon idmanı yaptı. Geriye kalan futbolcular ise ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla antrenmana başlayıp, pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut ile sonlandı.