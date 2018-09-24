Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 280 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Beşiktaş taraftarının stada gelişi

- Otobüslerden detaylar

- Taraftarların tezahüratları