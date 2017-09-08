Beşiktaş'tan son dakika Samuel Eto'o hamlesi

Transferin bitimine saatler kala Beşiktaş'la anlaşmaya varan Samuel Eto'o, kulübü Antalyaspor'a rest çekti.

Beşiktaş ile her konuda anlaşan Eto'o, Antalyaspor ile bonservis konusundaki engelin aşılmasını bekliyor. Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş ile Antalyaspor arasında pazarlıklar sürüyor. Eto'o Antalyaspor'a "Eğer Beşiktaş'a gitmeme izin vermezseniz bu sezon maçlarda oynamayı istemiyorum. " dedi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Samuel Eto'o yaptığı bir açıklamayla, Antalyaspor'da hak ettiği değeri görmediğini ve ayrılmak istediğini söylemişti. Samuel Eto'o'nun açıklamalarına Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sert tepki göstermişti. Ali Şafak Öztürk, 'Eto'o'nun bu tutumu devam ederse en ağır cezayı veririz' ifadelerini kullanmıştı.