Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

"Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir"

İSTANBUL,()

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklif edeceğini belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."