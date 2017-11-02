Beşiktaş'tan 'SAKATLIK' açıklaması !

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4.maçında Monaco ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.Vodofone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve Beşiktaş grubundaki liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Beşiktaş'lı futbolcular Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic'in maç sonrasında hemen hastaneye gittiği öğrenildi.

SON DAKİKA SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıkla şu şekilde ;

Futbol Takımımızın dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncularımızdan; Dusko Tosic'in sol uyluk arka adelesinde (Biceps) ve Atiba Hutchinson'un sol uyluk arka adelesinde (Hamstring) zorlanma, Tolgay Arslan'ın sağ bacak baldır adele zarında (lateral gastrocnemius) zorlanmaya bağlı kanama ve Gökhan Gönül'ün sağ diz kapsülde gerilme tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından dün geceden itibaren başlanılmıştır.

Oyuncularımızın son durumuna, tedaviye verecekleri cevaba göre maç saatinde karar verilecektir.