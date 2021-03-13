Beşiktaş'tan pas rekoru!

Süper Lig'de dün gece oynanan kritik maçta Beşiktaş, gol düellosuna döüşen karşılaşmada Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi ve puanını 63'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. En yakın rakibi olan Galatasaray ve Fenerbahçe'e 5 puan fark atan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Başakşehir'in golleri; Deniz Türüç (52) ve Demba Ba'dan (76) geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise; Cyle Larin (42), Welinton (68) ve Josef De Souza (84) kaydetti. Beşiktaş, 5 puan farkla liderlik koltuğuna otururken rakibi Başakşehir ise 29 puanla 16'ıncı sırada kaldı.

Siyah beyazlılardan 709 isabetli pas!

Zorlu Başakşehir deplasmanından 3 golle 3 puan çıkaran siyah beyazlıların pas istatistiği dikkat çekti. Opta'nın paylaştığı verilere göre Beşiktaş 709 isabetli pas yaparak bu alanda Süper Lig'deki en yüksek isabetli pas sayısına ulaşmış oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında 408 isabetli pas yaparak rakibini domine eden Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçtan da galip ayrıldı. Bu galibiyet serisi de Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başındaki üst üste en fazla maç kazanma rekoru oldu.

Atiba: "Üstün taraf maç boyunca bizdik"

Maçın ardından gazetecilere demeç veren Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, önemli bir maçı kazandıklarını ve zorlu bir maç trafiğine gireceklerini belirtti.

Maç boyunca oyunda üstün taraf olduklarını kaydeden Hutchinson, maçta karşılıklı goller atılsa da son sözü söyleyenin kendileri olduğunu aktardı. Şampiyon olmak için bu tarz maçları kazanmaları gerektiğini kaydeden Atiba Hutchinson, şimdi sırada oynayacakları kritik bir kupa maçı olduğunu aktardı.

Kocaman: "Rakip Beşiktaş galibiyeti hak etti"

Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın galibiyeti hak eden bir oyun sergilediğini belirtti.

Takımının kendi oyununu yavaş yavaş oturttuğunu kaydeden Kocaman, her ne kadar Beşiktaş iyi oynasa da maçtan bir puan koparabileceklerini ancak tuhaf bir golle yenildiklerini vurguladı. Kocaman, duran toplardan yedikleri gollerin takım yerleşimi bakımında büyük soru teşkil ettiğini kaydetti. Kocaman, takımda değişmesi gereken çok fazla şeyin olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 11:08