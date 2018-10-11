Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması 

İSTANBUL,()

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle siyah beyazlı kulüp, resmi sitesinden bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş, Sırp futbolcusu Ljajic için yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir."

