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Beşiktaş'tan kupada farklı galibiyet ! 9-0

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'u tarihi bir skorla yendi.Beşiktaş Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendi.

28 Kasım 2017 Salı 16:53
Beşiktaş'tan kupada farklı galibiyet ! 9-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5çtur ilk maçında Beşiktaş TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'u 9-0 mağlup ederek işi rövanşa bırakmadı.Beşiktaş'ın geçen seneden bulunan cezası nedeniyle maç seyirsiciz oynandı.

Beşiktaş, haftasonu oynanıcak olan Galatasaray derbisi öncesi de moral kazandı.Öte yandan Beşiktaş, Vodafone Park'ta 5 maç sonra kazanarak kötü seriye de son vermiş oldu.

Beşiktaş'ta 4 gol atan Alvaro Negredo ile hat-trick yapan Jeremain Lens maça damga vurdu.Diğer golleri de Mustafa Pektemek ile Orkan Çınar attı.

BEŞİKTAŞ - GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: 9-0

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bahattin Şimşek

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Mitrovic, Fatih Aksoy, Adriano, Lens, Medel, Oğuzhan, Orkan Çınar, Mustafa, Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Emrullah, Metin, Billal, İsmail Haktan, Mikic, Abdulkadir, Perovic, Dimov, Ümit Yasin, Asım, Zahit.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke

Son Güncelleme: 28.11.2017 17:01
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