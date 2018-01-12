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Beşiktaş'tan İbrahimovic bombası !

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un rekor bir ücretle Everton'a transfer olmasının ardından boşalan forvet hattı için arayışlar devam ediyor.Cenk Tosun'un yerini dünyaca ünlü bir yıldız ile doldurmak isteyen Beşiktaş'tan İbrahimovic bombası geldi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:13
Beşiktaş'tan İbrahimovic bombası !

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un rekor bir ücretle Everton'a transfer olmasının ardından boşalan forvet hattı için arayışlar devam ediyor. Beşiktaş rekor fiyata İngiltere’ye sattığı Cenk Tosun’un yerini dünyaca ünlü İsveçli süperstarla doldurmak için harekete geçti ..

Beşiktaş yönetimi, Manchester United'ın İsveçli yıldızı İbrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile görüştü. .

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan İbrahimovic'in İngiltere'den ayrılacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

İtalya'da çıkan Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için nabız yokladı..

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