Beşiktaş'tan İbrahimovic bombası !

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un rekor bir ücretle Everton'a transfer olmasının ardından boşalan forvet hattı için arayışlar devam ediyor.Cenk Tosun'un yerini dünyaca ünlü bir yıldız ile doldurmak isteyen Beşiktaş'tan İbrahimovic bombası geldi.