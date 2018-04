Beşiktaş'tan çocuklar ve sanatçılarla 23 Nisan kutlaması

Şenol Güneş: "23 Nisan demokrasiye geçtiğimiz gün"

Beşiktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar ve sanatçılarla kutladı.

Nevzat Demir Tesisleri'ne davet edilen çocuklar ve sanatçılar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya gelerek eğlenceli bir zaman geçirdi. Antrenmanın tamamını serbest çalışma şeklinde yaptıran Güneş, idman sahasında hem davetlilerin vakit geçirdiği hem de futbolcuların çalıştığı bir ortam yarattı.

ŞENOL GÜNEŞ: "23 NİSAN DEMOKRASİYE GEÇTİĞİMİZ GÜN"

23 Nisan'ın demokrasiye geçtiğimiz gün olduğunu belirten Şenol Güneş, "23 Nisan demokrasiye geçtiğimiz gün. Başta Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehit düşenleri saygıyla anıyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"23 Nisan demokrasiye geçtiğimiz gün. Her gün birlikte olduğumuz demokratik anlayışımızı devam ettirmek gerekiyor. O günlerden bugünlere gelmemizi sağlayan başta Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, ülkenin kurtuluşunda savaşan şehitlerimizi anıyoruz. Bugün de bize düşen görev Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet bıraktığı bu ülkeyi iyi günlere getirebilmek. O günden bugüne hizmetleri olan çok kişi olmuştur. Bugün de oluyor. Her gün yeni bir şeyler yapılıyor. Türkiye ekonomik ve sosyal olarak büyüme trendinde ama sosyal ve psikolojik olarak daha büyük mesafe almamız gerekiyor. Bürokrasiden demokrasiye geçtik ama demokrasi anlayışımızda hala eksikler olduğunu düşünüyoruz. Bunu birlikte yapacağız. Farklı düşüncelerimiz olacaktır ama farklı düşünceler içinde bir bütün oluşturmak durumundayız. Zıtların uyumu dediğimiz herkesin kucaklanabildiği, ötekileştirmenin olmadığı ortamı istiyoruz.

"ÜLKEYE HİZMETTE SPORCU VE SANATÇILARIN DAHA ÇOK ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

Ülkeye hizmette sporcuların ve sanatçıların daha çok çalışması gerekiyor. Bugünkü hükümetin de siyasi partilerin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Siyasi partiler ve hükümetler ülke insanına hizmette bulunabilmek için uğraşıyorlar. Bize düşen görev de hükümetlerin de bizden istediğini yapmaktır. Sanatın ve sporun, insanların nefes aldığı alan olduğunu düşünüyorum. Tabii sanatçıların ve sporcuların kendi işlerini yapması, düşüncelerini söylemesi önemli ama her şeyden önce ülkenin menfaati için çok çalışmaları gerekiyor.

"HİÇ BİR ZAMAN AKLIMIZI BİR KENARA BIRAKMAYALIM"

23 Nisan'da sanat camiasının yanı sıra kendi oyuncularımızın ve personelimizin çocuklarıyla da birlikteyiz. Güzel havayı güzel birlikteliklerle devam ettiriyoruz. Herkes çocukluğuna döndü. Bazı sanatçı arkadaşlarla konuşurken, aynı çocukluk duygusuyla buraya geldiğini söyledi. Çocukluğa dönmekte fayda var. Hiçbir zaman aklımızı bir kenara bırakmayalım. Sevgiyi ve saygıyı unutmayalım. Gelecek günlere umutlarımızı, hayallerimizi, beklentilerimizi büyüterek devam edelim. Maalesef sıkıntılar var. Bazen farklı görüşler var. Sporda şiddet var. Bunları azaltmak için yine o işi yapanların bir araya gelmesi gerekiyor. Herkes kendi işine sahip çıkıp, sorumlulukları yerine getirirse başkalarının buna müdahale etmesine gerek kalmaz. Birey olarak mutlu oluyoruz ama ailelerimiz mutlu olursa daha mutlu oluyoruz. Kurumların da ülkenin de iyi olması gerekiyor. Ne görev verilirse onu yapmaya çalışacağız. Ülkenin nimetlerinden faydalanıp onlardan şikayetçi olmak, hainlik yapmak, zarar vermek haksızlıktır. Doğru da değildir. Bunu düzeltmek istiyoruz. Bunu da birlikte yapacağız.

"IRK VE DİN AYRIMI YAPMADAN BİRLİKTE OLAN BİR TOPLUMUZ"

"Futbol takımıyız ama kaliteli insan topluluğuyuz. Takımda her kesimden insan var. Irk ve din ayrımı yapmadan birlikte olan bir toplumuz. Beşiktaş da böyle bir camia. Kimseyi rengi ve ırkı itibarıyla dışlamamak lazım. Tarihimize bakarsak en güzelini yapan biziz. Herkesin birbirine selam verdiği dönemlerden geldik. Biraz hızlı ekonomik büyümeler sosyal büyümeleri geriye attı. Kültür erozyonuna neden oldu. Nereden geldiğimizi bilelim.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI SANATÇI VE SPORCULARLA TANITIMI ÇOK İYİ YAPIYOR"

Antrenmanda ve antrenman dışında davranışları önemli. O yüzden buradaki tesisi sosyalleştirmeye döndük. İnsanlar biraz nefes alsın, ortak değerleri yaşasın. Takımda 8 ülkeden oyuncular var. Dünyanın bir ucundan geldiler. Ülkemize geldiklerinde burayı tanıyorlar. Bundan daha iyi tanıtım yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor. Zaman zaman yabancı sporcuları ve sanatçıları toplantılara çağırıyor. Doğru bir şey. Parayla yapamadığınızı bu insanlarla yapıyorsunuz. Ülkemiz güzel bir ülke, hatalarımız da var. Bunları düzelteceğiz. İçe dönük hesaplaşmayı kavga etmeden yaparsak Cumhurbaşkanının dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz. Etrafımızda düşmanlarımız varsa biz güçlü olacağız. Bu yüzden Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki, Trabzonspor'daki oyuncular da önemli. Tabii ki ben de Türk oyuncular oynasın istiyorum ama yabancı oyuncuların da oyunlarıyla ve davranışlarıyla bize katkı yapmasını bekliyoruz."

