Beşiktaş'ta yeni transferler 11'de

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmada yeni transferler Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ilk 11'de yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'un konuğu olacak. Saat 20:30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsayevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak