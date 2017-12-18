Beşiktaş'ta Vida şoku yaşanıyor !

Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın, kulübü Dinamo Kiev ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Hırvat basınında yer alan ve Dinamo Kiev'den alınan bilgiye göre yapılan haberde; Beşiktaş ile ön sözleşme imzaladığı belirtilen Vida'nın Dinamo Kiev'de kalmaya karar verdiği kaydedildi.Vida'nın, Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ile görüşten sonra, yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya karar verdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Vida transferi olmazsa hangi futbolcuya yöneleceği ise şimdiden merak konusu oldu.