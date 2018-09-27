Beşiktaş'ta Şenol Güneş yine farklı bir 11 ile sahaya çıkacak

Caner ve Adriano yok, Vida sol beke

Medel stoper mi, yoksa orta saha mı oynayacak?

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta 2 gün sonra oynanacak Kayserispor maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in kadro arayışları sürüyor.

Sezon başından bu yana çeşitli nedenlerle istikrarlı bir kadro sahaya süremeyen Güneş, Kayserispor maçında da farklı bir 11 ile mücadele edecek.

Sol bek, orta saha ve santrfor mevkilerinde birkaç alternatif üzerinde duran tecrübeli teknik adam, kesin kararını yarın yapacağı son idmanda verecek. Çünkü iki futbolcunun birden olmaması, defans ve orta saha kurgusunun bir anda yeniden şekillenmesine yol açacak. Adriano'nun dün akşama kadar tedavisini devam ettirmesine rağmen Kayserispor maçında oynaması çok düşük bir ihtimal. Fenerbahçe maçı bittikten sonra kırmızı kart gören Caner Erkin de Kayseri maçında sahada olmayacak bir diğer isim. Bu durumda sol bekte başka bir futbolcu oynatması gereken Güneş'in, defans kurgusunu değiştirerek Vida'yı sol beke koyması şu an için en yüksek ihtimal. Vida'nın sol beke geçmesiyle stoperde doğacak boşluğu dolduracak isimler ise Enzo Roco ve Gary Medel. Şenol Güneş'in burada yapacağı tercihi de orta saha kurgusunu belirleyecek. Eğer Medel; Pepe'nin partneri olarak görev alırsa orta sahada Atiba-Oğuzhan ya da Atiba-Tolgay Arslan ikilisi görev yapacak. Stoperde Enzo Roco'nun oynaması durumunda ise Tolgay ve Oğuzhan'ın yedek kulübesine çekilerek maça Atiba-Medel ikilisi ile başlanması da bir diğer seçenek olarak Şenol Güneş'in önünde duruyor.

ADEM LJAJİC 11'E DÖNÜYOR, BABEL YİNE SANTRFOR MU?

Fenerbahçe maçında yedek bekletildiği için spor otoritelerinin Şenol Güneş'e olumsuz eleştiriler yönettiği futbolcu olan Adem Ljajic, Kayserispor maçı ile 11'deki yerine geri dönüyor. Adem'in oynayacak olması Tolgay ve Oğuzhan'dan birinin kesin olarak kulübeye çekilmesi anlamını taşımasının yanı sıra Medel'in de stoperde değil orta sahada oynaması halinde iki futbolcu birden Kayserispor maçını kulübeden seyredecek olabilir.

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe maçında santrforda oldukça başarılı bir profil çizen Ryan Babel'i, Kayserispor'a karşı yine en uçta oynatması da büyük bir ihtimal. Babel'in santrforda oynamaya devam etmesi durumunda sol kanatta Lens, sağ kanatta da Quaresma hücum gücünü oluşturacak diğer iki futbolcu olacak. Güneş'in Kayserispor'a karşı Babel'i yeniden sol kanada koyması durumunda ise bu kez Larin'in yerine Vagner Love'a şans vermesi de sürpriz olmayacak.