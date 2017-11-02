Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor ! 4 isim sakatlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 4.maçında Monaco ile karşılaşan Beşiktaş Vodofone Park'taki maçta 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü haftasında oynanan maçta Beşiktaş'ın 4 yıldız ismi sakatlandı.Sakatların son durumu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.