Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor ! 4 isim sakatlandı

Beşiktaş'ta maçtan sonra gelen haberlerle sarsıldı.Maç içerisinde sakatlanarak oyundan çıkan futbolcular maçtan sonra hastaneye gittiler.Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic'in maç sonrasında hemen hastaneye gittiği öğrenildi.Sakat futbolcular ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Beşiktaş dün akşam oynanan Monaco maçından sonra liderlik sevinci yaşarken öte yandan sakat futbolculardan gelen haberle sarsıldı.Maçın ardından Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic'in hastaneye gittikleri öğrenildi. Yıldız futbolcuların durumu çekilen MR sonrasında belli olacağı açıklandı.