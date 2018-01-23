Beşiktaş'ta Negredo ve Quaresma krizi yaşanıyor !

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın bencil oyuun İspanyol yıldız Alvaro Negredo'nun tadını kaçırdı.Beşiktaş'ta Quaresma ile Negredo arasında yaşanan gerginlik iyice arttı.Öyle ki ikili arasında yaşanan gerginlik istatistiklere de yansıdı.

Süper Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 geçen Beşiktaş'ta Alvaro Negredo ile Ricardo Quaresma arasında soğuk savaş yaşanıyor.Haftasonu oynanan Antalyaspor maçının 89. dakikasında Quaresma'nın bomboş pozisyondaki Negredo'ya pas atmak yerine şut çekmesi de "Büyük bir kriz var" iddialarını daha da güçlendirdi.

İddialara göre 2.1 milyon Euro garanti ücret alan Q7, Negredo'nun kendisinin iki katı (4.3 milyon Euro) kazanması nedeniyle sıkıntılı.