Beşiktaş'ta kazan kaynıyor

Taraftarın hedefinde yönetim, yönetimin hedefinde ise Şenol Güneş!

Başkan Fikret Orman, yönetim kurulunu toplayacak

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Oldukça kötü bir sezon geçiren futbol takımının, başkan, yönetim ve futbolcu bazında sürekli protesto edildiği Beşiktaş'ta, protesto edilmeyen tek kişi olan teknik direktör Şenol Güneş'in varlığı fazlasıyla tartışılıyor.

Güneş'in Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı, istifa mı edeceği ya da istifa mı ettirileceği ve Milli takıma gitmek istediği için takım üzerindeki otoritesini tamamen kaybettiği, en çok dile getirilen konular oldu. Böyle bir ortamda başkan Fikret Orman'ın suskun kalması da dikkat çeken başka bir nokta oldu.

TARAFTARIN HEDEFİNDE YÖNETİM, YÖNETİMİN HEDEFİNDE İSE ŞENOL GÜNEŞ

Bu arada yönetim kurulu üyeleri de sezon başından bu yana yaşanan gelişmelerden son derece rahatsız ve tartışmaların sonlanması için başkan Orman'ın harekete geçmesini bekliyor. Siyah beyazlı yöneticilerin en çok rahatsız olduğu olayların başında doğal olarak takımın kötü gidişatı geliyor. Ancak taraftar protestoları birçok yöneticiyi de isyan noktasına getirmiş durumda. İsyan noktasına getiren ayrıntı ise hem takım ve hem de kendilerine bağıran taraftarın Şenol Güneş'i tamamen ayrı tutması. İki sezon üst üste şampiyonluk yaşandığında bile tüm olumlu tezahüratların teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehinde yapılmasına rağmen, Fikret Orman ve yönetim lehine tezahürat yapılmaması o zaman için sindirilebilen bir durumdu. Ancak; işler kötü gitmeye başladığında hemen Fikret Orman aleyhine bağırılması ve en son Kasımpaşa maçında tüm yönetimin istifaya davet edilmesi çok büyük serzenişlere yol açmış durumda.

Fikret Orman'ın, yönetimin ve futbolcuların protesto edildiği ortamda sadece Şenol Güneş'in lehine tezahürat yapılması da yönetim kurulunu en çok etkileyen ve bir anlamda isyana yol açan gelişmelerden biri oldu.

Başarısızlığın yönetim, teknik direktör ve takım üçgeninde ortak bir başarısızlık olduğunu ve bu yüzden bir tarafa bağırıp bir tarafı ayrı tutmanın doğru olmadığını düşünen yöneticiler, '3 sene iyiydik, 3 ayda mı bu kadar kötü olduk' diye konuşurken, buna sebep olarak da bir tek neden görüyor. Bu da, teknik direktör Şenol Güneş'in takım içindeki ekonomik konuları zaman zaman medya yolu ile dile getirmesinin kendini temize çıkaran ama yönetimi hedefe koyan açıklamaları. Taraftarın yaptığı tezahüratlarda da bu söylemlerin etkili olduğu en çok konuşulan konular arasında.

BAŞKAN FİKRET ORMAN YÖNETİM KURULUNU TOPLAYACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in 'takımdaki geleceği ne olacak?' sorusunun cevabı da merak edilirken, bu konunun da bir an önce kesin olarak çözüme kavuşturulması bekleniyor. Siyah beyazlı yöneticiler, son 3 gündür yoğun bir şekilde gündemi meşgul eden 'Şenol Güneş gidecek mi, istifa mı edecek, istifa mı ettirilecek, Milli takıma mı gidecek yoksa devre arası transferleri için rapor mu verecek?' gibi soruların en kısa sürede cevabını bulmasını ve tartışmaların da bitmesini istiyor. Başkan Fikret Orman ise sessizliğini korurken, yönetim kurulunu toplamayı ve tüm sorunları enine boyuna tartışmayı düşünüyor. Başkan Orman'ın bu toplantıda sadece futbol ile ilgilenen değil, diğer şubeler ve birimler ile ilgilenen yöneticilerden de yaşanan gelişmelere ait düşüncelerini açık yüreklilikle söylemelerini isteyeceği öğrenildi. Şu an için Şenol Güneş ile yolları ayırmak veya devam etmek konusunda renk vermeyen Fikret Orman'ın Şenol Güneş ile de özel bir görüşme yaparak, kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde her şeyi enine boyuna konuşacağı gelen bilgileri arasında.